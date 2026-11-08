Marcus Thuram è pronto a guidare ancora l'attacco dell'Inter. Nella sfida contro il Como, in programma alle 18 a San Siro, il francese dovrebbe partire titolare per la nona partita consecutiva, confermandosi un punto di riferimento per Chivu durante l'assenza di Lautaro Martinez.

Dal 10 ottobre l'attaccante non ha più saltato una gara, alternandosi in coppia con Pio Esposito e Bonny (unica punta invece contro il Milan). Un periodo particolarmente intenso, nel quale ha sostenuto un importante carico di lavoro. La possibilità di riposare in parte nell'ultima sfida di Champions contro il Feyenoord, uscendo al 12' della ripresa sul risultato di 3-0, gli ha permesso di recuperare energie in vista del Como.

A San Siro Thuram si è dimostrato particolarmente prolifico: ha segnato in tutte le ultime sette partite casalinghe di campionato, realizzando 7 reti e servendo 4 assist. Anche il Como è un avversario che porta fortuna al francese, già protagonista con una doppietta nella vittoria per 4-3 al Sinigaglia e a segno nelle precedenti sfide disputate a Milano.

Contro la formazione di Fabregas dovrebbe fare coppia con Pio Esposito. A Thuram Chivu chiederà soprattutto di attaccare la profondità e sfruttare gli spazi alle spalle della difesa lariana, una soluzione che potrebbe rivelarsi decisiva.