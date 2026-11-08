L'emergenza in casa Inter è ormai vicina alla conclusione. Come riportato da Tuttosport, dopo il recupero di Pavard, Cristian Chivu potrà contare anche su Jones e Stones, con le sole assenze di Lautaro Martinez e Luis Henrique in vista della sfida contro il Como.

L'allenatore nerazzurro dovrebbe riproporre gran parte dell'undici visto a Rotterdam contro il Feyenoord, con il rientro di Bastoni dalla squalifica europea al posto di Carlos Augusto. Restano però alcuni ballottaggi da risolvere: sulla corsia sinistra proprio il brasiliano si gioca una maglia con Dimarco, mentre a destra sono in competizione Spence e Diouf.

A centrocampo Zielinski, reduce da un'ottima prestazione e dal gol in Champions, è favorito per una conferma da mezzala, con Sucic e Mkhitaryan come alternative. In attacco Pio Esposito sembra in vantaggio su Bonny per affiancare Thuram.

Intanto, nella giornata di ieri, la squadra ha ricevuto la visita del presidente Beppe Marotta, prima che il numero uno nerazzurro raggiungesse il Breda per assistere alla vittoria dell'Under 23 contro la Salernitana per 1-0.