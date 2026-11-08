Marco Tardelli, doppio ex di Inter e Como, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport per parlare della sfida tra le due squadre in programma oggi pomeriggio a San Siro.
"Gli ottimi risultati sono arrivati e continuano ad arrivare perché c'è una società forte dietro e un proprietario che ha fatto un investimento immenso. Se dovesse andare via lui sarebbe un dramma. Ha creduto nel club ma anche nella città. È stata aperta una buona strada e il percorso li premia. Poi avere un ottimo allenatore, e aver messo tutto in mano a lui, aiuta ancora di più - le sue parole sul Como -. Fabregas? Mi piace molto il suo calcio offensivo e il fatto che riesca a equilibrare la difesa, di conseguenza non prende tantissimi gol»
"A cosa deve stare attenta l'Inter? Sta prendendo un po' troppi gol e deve stare più attenta in fase difensiva. Chivu ha qualità, un'ottima squadra, ottimi giocatori, però non mi sembra l'Inter cosi pimpante dell'anno passato. Ha avuto qualche assenza di troppo ma non vedo quella cattiveria che c'era la stagione scorsa - l'analisi sull'Inter -. In campionato sta facendo bene, è sempre II. Però ora l'obiettivo dovrebbe essere arrivare in finale di Champions perché è quello che vogliono i tifosi. Il campionato rischia di diventare sempre meno interessante e penso che l'Inter pretenda qualcosa di più a livello internazionale".
"Quella tra Inter e Como è una sfida mondiale. L'Inter qualche azzurro ce l'ha, il Como invece è una squadra del mondo perché ha pochi italiani. Ma ormai il calcio è cosi - aggiunge -. Esposito? Un attaccante si sblocca solo trovando il gol... Non ha altre soluzioni. Ma lui è un giocatore che dobbiamo tenere in grande considerazione, come fa Mancini, perché è troppo importante per questa inter e per la Nazionale".
"Il Tardelli giocatore si sarebbe divertito a giocare di più nell'Inter o nel Como? Difficile dirlo, Certo è che in questo momento il Como è molto più divertente di qualsiasi altra italiana. É brillante, ha belle giocate, elementi che vanno in porta con facilită. Insomma, sarebbe interessante giocare li - conclude -. Como anti Inter per lo scudetto? Dipende tutto dalla sfida di San Siro. Se vince, bisognerebbe cominciare a credere in questa squadra molto più di quanto non si faccia già adesso".
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 11:00 Bonolis: "Perderemo anche il secondo derby. E vinceremo lo Scudetto"
- 10:45 Robustellini: "Da piccola mi ispiravo a Marcelo. Zanetti il mio preferito"
- 10:32 Serena: "Interista da sempre, pensavo di non essere in grado di giocare a San Siro. Lo scudetto vinto un sogno avverato"
- 10:18 CdS - Inter-Como, l'incrocio tra Chivu e Fabregas: sfida tra due squadre dal respiro europeo
- 10:05 Tardelli: "L'obiettivo dell'Inter dovrebbe essere la finale di Champions. Como da scudetto se vince oggi"
- 09:52 TS - Inter-Como, senza Lautaro straordinari per Thuram: nona gara consecutiva da titolare
- 09:36 TS - Inter-Como, i dubbi di formazione di Chivu. Ieri visita di Marotta alla squadra
- 09:21 CdS - Inter-Como, Fabregas con il 4-2-3-1. Da Cunha sulla trequarti: la probabile
- 09:08 Spence e i due Ronaldo: "Provavo a imitare CR7, se penso all'Inter penso al Fenomeno"
- 08:55 CdS - Inter-Como, ballottaggi sulle fasce e a centrocampo. Rebus Bastoni: le ultime
- 08:41 Cuadrado: "Dalla Juve all'Inter? Chiedo scusa ai tifosi che ho deluso"
- 08:27 GdS - Inter-Como, super sfida a centrocampo: Chivu si affida ai tre tenori
- 08:14 GdS - Inter-Como, Bastoni centrale? Chivu ci pensa: la probabile formazione
- 08:00 Preview Inter-Como - Chivu con un dilemma e tante certezze
- 00:00 Siate cattivi. Molto.
- 23:46 Gasperini: "Domani siamo tutti sul trespolo come i gufi. Se l'Inter sbaglia..."
- 23:36 Molina: "Mi aspettavo una Roma forte. Sullo Scudetto..."
- 23:22 Bundesliga - Borussia Dortmund e Stoccarda avvertono l'Inter
- 23:08 Bacconi: "Inter e Como sono due squadre che vogliono dominare il gioco"
- 22:54 Di Bari: "Primi 25 minuti importanti, poi c'è stato un blackout"
- 22:40 Roma-Sassuolo 3-0, i giallorossi scavalcano l'Inter e vanno al secondo posto
- 22:25 Bugeja alla RAI: "Il derby è sempre il derby. Bisogna continuare così"
- 22:11 Inter, quella sconfitta a San Siro contro il Como nel 1950, poi 14 successi consecutivi
- 21:57 Nazionale, Mancini perde... Mancini. Convocato il 2008 Palma
- 21:29 Inter, ora serve ruggire in campionato! Anche perché dopo il ko contro il Milan...
- 21:15 Suwarso incontra Moratti e lo celebra: "Grazie per aver condiviso tempo e saggezza"
- 21:00 De Vrij verso il rinnovo col Panathinaikos: serve una facile condizione
- 20:46 Slovan Bratislava fermato sul 2-2 dal Trencin: vetta sempre più lontana
- 20:32 Inter Women, Sassarini dopo il derby: "La squadra è cresciuta nell'arco della gara"
- 20:18 Spence e Dimarco dal 1', ballottaggio a centrocampo e davanti: le scelte di Chivu
- 20:04 Il Bologna non si ferma più: sbanca il Tardini di Parma, 4a vittoria di fila
- 19:50 Fiorentina, Vanoli: "Contro l'Inter ci è mancata un po' di maturità"
- 19:36 Thuram a secco nelle ultime due di A: contro il Como operazione riscatto
- 19:21 Como, Fabregas: "Non mi prendo il rischio di far giocare Chalobah"
- 19:06 Sky - Calhanoglu vuole restare all'Inter. E ha dato un input ai suoi procuratori
- 18:51 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 18:38 Verso Inter-Como, i numeri dell'andamento in trasferta dei lariani
- 18:23 Como straripante in Champions, ma con numeri da big anche in A
- 18:09 Serie C, le pagelle di Inter U23-Salernitana: Mosconi altra categoria, Fiordilino rischia
- 17:55 Bologna, Darmian: "Il gruppo qui mi ha accolto benissimo"
- 17:41 Cagliari vittorioso sul Frosinone: decide Adopo. Pari e patta tra Torino e Lecce
- 17:30 Charlys in conferenza: "Sono felicissimo per il gol. Sono pronto ad aiutare"
- 17:10 Vecchi in conferenza: "Siamo belli da vedere. Grande mano da Bovio e Mosconi"
- 16:56 Il derby femminile dice Inter: 3-0 e rivincita sul Milan firmata Women
- 16:43 Legrottaglie: "Inter strafavorita, tutto dipende da lei. Non penso avrà cali"
- 16:38 SERIE C - Inter U23-Salernitana 1-0: i nerazzurri salgono al terzo posto
- 16:29 Incredibile a Napoli: De Laurentiis annulla la conferenza di Allegri
- 16:15 Sky - Torna Bastoni in difesa, poi un solo dubbio a centrocampo
- 16:08 Torino-Lecce, inizio slittato di 17 minuti. Una questione... di linee
- 15:55 Monza, Varela: "Il gol all'Inter il più bello. Guardo Esposito e Thuram"
- 15:40 Croazia, Bilic: "In questo momento non possiamo sostituire Perisic"
- 15:25 Como, Fabregas: "Quando alza il livello, l'Inter è troppo forte"
- 15:11 Croazia, Sucic convocato per le sfide con Inghilterra e Cechia
- 14:57 Cambiaghi: "Segnare in un derby è sempre bello, spero di riuscirci"
- 14:50 Rinnovata la partnership tra Lega Calcio Serie A e Volkswagen
- 14:35 FOTO FCIN - Marotta e Baccin al Breda. Con loro anche Lo Schiavo
- 14:28 Tempo di derby per l'Inter Women: le ufficiali della sfida col Milan
- 14:13 L'Inter amplia la propria presenza digitale sul mercato cinese
- 13:59 Maxi-rissa dopo la finale Mondiale, ridotta la sanzione al romanista Molina
- 13:44 Lazio, Gattuso: "Il primato? Faremo festa quando arriveremo a 40 punti"
- 13:30 Primavera 1 - gli Up & Down di Atalanta-Inter: Putsen rompe gli equilibri, Franchi sprecone
- 13:15 Icardi di nuovo in Serie A? Ci pensa la Juve dopo il no dell'Inter
- 13:00 TS - Como, Diao verso il forfait. Tifosi furiosi: pochi biglietti
- 12:53 PRIMAVERA 1 - Atalanta-Inter 1-1: i milanesi rimandano ancora il ritorno alla vittoria
- 12:45 Christian Shpendi: "CR7 il mio idolo. Studio tantissimo da Lautaro"
- 12:30 Ricci: "San Siro, oggi meno di 70mila spettatori non ci soddisfano. Prima..."
- 12:16 Sport - I calciatori più sottovalutati d'Europa: c'è anche Barella
- 12:03 Inter Club, giornata speciale a Brindisi con Javier Zanetti
- 11:49 Barcellona, Fermin Lopez: "Contro l'Inter una delle notti più difficili"
- 11:34 Condò: "Inter-Fabregas, ecco come andò: fu una scelta di Oaktree"