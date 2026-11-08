Marco Tardelli, doppio ex di Inter e Como, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport per parlare della sfida tra le due squadre in programma oggi pomeriggio a San Siro.

"Gli ottimi risultati sono arrivati e continuano ad arrivare perché c'è una società forte dietro e un proprietario che ha fatto un investimento immenso. Se dovesse andare via lui sarebbe un dramma. Ha creduto nel club ma anche nella città. È stata aperta una buona strada e il percorso li premia. Poi avere un ottimo allenatore, e aver messo tutto in mano a lui, aiuta ancora di più - le sue parole sul Como -. Fabregas? Mi piace molto il suo calcio offensivo e il fatto che riesca a equilibrare la difesa, di conseguenza non prende tantissimi gol»

"A cosa deve stare attenta l'Inter? Sta prendendo un po' troppi gol e deve stare più attenta in fase difensiva. Chivu ha qualità, un'ottima squadra, ottimi giocatori, però non mi sembra l'Inter cosi pimpante dell'anno passato. Ha avuto qualche assenza di troppo ma non vedo quella cattiveria che c'era la stagione scorsa - l'analisi sull'Inter -. In campionato sta facendo bene, è sempre II. Però ora l'obiettivo dovrebbe essere arrivare in finale di Champions perché è quello che vogliono i tifosi. Il campionato rischia di diventare sempre meno interessante e penso che l'Inter pretenda qualcosa di più a livello internazionale".

"Quella tra Inter e Como è una sfida mondiale. L'Inter qualche azzurro ce l'ha, il Como invece è una squadra del mondo perché ha pochi italiani. Ma ormai il calcio è cosi - aggiunge -. Esposito? Un attaccante si sblocca solo trovando il gol... Non ha altre soluzioni. Ma lui è un giocatore che dobbiamo tenere in grande considerazione, come fa Mancini, perché è troppo importante per questa inter e per la Nazionale".

"Il Tardelli giocatore si sarebbe divertito a giocare di più nell'Inter o nel Como? Difficile dirlo, Certo è che in questo momento il Como è molto più divertente di qualsiasi altra italiana. É brillante, ha belle giocate, elementi che vanno in porta con facilită. Insomma, sarebbe interessante giocare li - conclude -. Como anti Inter per lo scudetto? Dipende tutto dalla sfida di San Siro. Se vince, bisognerebbe cominciare a credere in questa squadra molto più di quanto non si faccia già adesso".