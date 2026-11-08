L'Inter conquista il bottino pieno contro il Como e si riporta a un punto dalla Lazio capolista. Prestazione di spessore con ampi aspetti positivi nella prestazione interista. Di seguito sono riportate le parole di Carlos Augusto, intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida di San Siro.

Grande approccio e gara molto tattica. Quanto era importante confermarsi dopo il Feyenoord?

"Prima di tutto devo ringraziare i compagni per queste due ottime partite. Abbiamo dimostrato le nostre qualità e la mentalità che vogliamo mantenere per tutta la stagione. In questo inizio di stagione abbiamo pensato tanto a lavorare perché stavamo facendo fatica e dobbiamo continuare il nostro percorso. Ora c'è la sosta ma sappiamo cosa vogliamo fare quando sarà finita".

Finalmente il Brasile ti ha convocato. Quali sono le tue emozioni?

"In queste vacanze post-Mondiale mi ero messo in testa di dare priorità all'Inter perché la Nazionale è la conseguenza di quello che fai nel tuo club. Volevo aiutare al massimo tutti. La Nazionale per noi brasiliani è importantissima e spero di rappresentarla al meglio".

Oggi hai dimostrato una grande intesa con Akanji. Quanto ci avete lavorato?

"Conosciamo la loro qualità e sappiamo che se siamo aggressivi togliamo loro spazi e giocate. Il Como sa far male quando tiene la palla e io e Manuel abbiamo fatto bene a giocare così perché se togliamo spazi agli avversari possiamo aiutare a tenere più la palla. Sono contento dei miei compagni e indipendentemente da chi c'è io voglio sempre dare il massimo. Se sappiamo capirci l'un l'altro tra tattiche e tutto il resto, facciamo bene".