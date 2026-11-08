Carlos Augusto ha parlato così ai microfoni di Sky a fine gara: "Prima voglio ringraziare i compagni perché dopo il derby abbiamo fatto due partite concentrati, attenti, molto bene. Sappiamo che una partita non può cambiare il nostro percorso, quello che siamo, anche se era un derby. Ci siamo parlati, su quello che abbiamo sbagliato e abbiamo dimostrato che siamo forti, che vogliamo vincere e siamo riusciti a rialzarci e oggi abbiamo fatto una grande partita".

Cosa vi è scattato dentro?

"Sappiamo che contro il Como era una partita difficile, una grande squadra, abbiamo creduto in noi stessi e abbiamo fatto quello che sappiamo, oggi anche con l'atteggiamento giusto, concentrazione, attenzione, sono contento per tutti anche i subentrati. Dobbiamo continuare così, la stagione è lunga, siamo a novembre".

E cosa vi siete detti nello specifico?

"Sapete com'è il calcio, siamo l'Inter e se perdi una partita dobbiamo parlarci e conffrontarci. Siamo grandi giocatori, conosciamo le nostre qualità e i nostri difetti e siamo riusciti a mettere in campo il massimo".

Poi sulle scelte tattiche: "Abbiamo lavorato in settimana, io ho provato a essere più aggressivo perché conosciamo Nico Paz. Abbiamo difensori forti, dobbiamo alzare ancora il livello anche se è la seconda volta che Bastoni gioca centrale ma conoscete le sue qualità anche in quel ruolo".