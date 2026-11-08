Bastoni centrale, Carlos Augusto braccetto e Dimarco esterno. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, queste potrebbero essere scelte di Cristian Chivu in vista della sfida contro il Como in programma alle 18 a San Siro.

Il tecnico nerazzurro è intenzionato a confermare Martinez tra i pali, con Akanji braccetto destro a completare la difesa. Spence è affaticato ma viaggia verso una maglia da titolare a destra: l'inglese è in vantaggio su Diouf.

In mediana con Calhanoglu e Barella a spuntarla potrebbe essere Zielinski. Zero dubbi in avanti con il tandem Thuram-Esposito. Recuperati Stones e Jones: entrambi partiranno dalla panchina. 

La probabile formazione

Inter (3-5-2): Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito

Sezione: Focus / Data: Dom 08 novembre 2026 alle 08:14
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.