Cesc Fabregas si intrattiene ai microfoni di Sky a pochi minuti dall'inizio di Inter-Como, occasione per la sua squadra addirittura di effettuare il sorpasso sui campioni d'Italia. Intanto, prima dell'incontro c'è stata una chiacchierata tra lo spagnolo e Chivu.

Vi siete salutati? Cosa vi siete detti?

"Cristian lo conosco da tanti anni, ci siamo affrontati anche con la Primavera. Grandissimo allenatore e persona, abbiamo un gran rapporto. Stavamo parlando di cosa voglia dire giocare ogni tre giorni".

Vi trovate di fronte all'Inter con la possibilità di superarla, è un altro step.

"Questo è marketing. Si tratta di una partita che vale 3 punti. Noi proviamo ad avere questa cultura, che non conta l'avversario ma fare più punti possibili attraverso le prestazioni, creando un ambiente che vogliamo portare a Como. Piano piano stiamo migliorando, mancano ancora tantissime cose. L'Inter è una società vincente, una squadra con 80 mila persone che la sostengono, non possiamo pretendere di essere a questo livello. Ma possiamo fare il meglio possibile. L'anno scorso abbiamo perso sempre con loro, facendo comunque grandi prestazioni e siamo andati in Champions. Abbiamo sfiorato la finale di Coppa Italia. Bellissima partita, ma serve tranquillità e continuare a lavorare bene".

Perché Sanchez al posto di Butez?

"Ci sono ragionamenti ma preferisco che rimanga dentro la nostra relazione con i portieri. Non è una cosa di cui si parla fuori, per rispetto di tutti e perché Butez è un grandissimo portiere. Sanchez lo sta dimostrando in allenamento. Abbiamo due buone scelte e portiamo in campo quella che pensiamo sia la migliore".