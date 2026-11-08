Marco Capuano, esperto difensore della Salernitana, si è presentato a commentare la sconfitta contro l'Inter Under 23 che rende ancora più complicata la situazione in classifica della Bersagliera: "Sappiamo che non si può dominare sempre nei 90’. Ci sono momenti in cui bisogna difendere tutti insieme, perché subiamo gol alla prima occasione utile. È fondamentale riuscire a resistere così come andare in svantaggio e rimontare. Noi abbiamo fatto tutto quello che abbiamo provato in settimana. Ci manca il gol, ci lecchiamo le ferite ma stiamo seguendo il mister e lo faremo ancora nelle prossime settimane. Vogliamo vincere, vogliamo dominare e questa situazione non ci piace. Va tutto male, dobbiamo cercare di stare uniti e lavorare. Non c’è altra strada”, le sue parole riportate da CalcioSalernitana.

Capuano mostra realismo di fronte alla situazione granata: "Dobbiamo guardarci le spalle. Siamo una squadra forte ma a volte i nomi non bastano. Quando entri in un tunnel devi cambiare mentalità e pensare da squadra che lotta per la salvezza. Poi con un filotto ti rimetti in corsa. Ora non ci gira niente, dobbiamo ragionare sul concreto". A fine partita, il gruppo di tifosi della Salernitana ha apertamente contestato i giocatori: "Ci sta che in un momento in difficoltà la piazza possa contestare. Il momento è difficile, il gruppo lo sa ma è motivato ad uscire da questo momento".