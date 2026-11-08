Riccardo Trevisani è convinto che Inter-Como abbia un peso specifico maggiore per la squadra di Cesc Fabregas, chiamata a confermare il suo status dopo aver stupito tutti anche sul palcoscenico della Champions League: "Dopo le tre partite vinte in Champions metterebbe il sigillo di squadra che si candida alla lotta per il vertice", il punto di vista espresso dal giornalista di Sportmediaset

Sezione: News / Data: Dom 08 novembre 2026 alle 14:06
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.