Carlos Augusto, anche questa sera autore di una superba prestazione, è il giocatore dell'Inter che arriva nella sala conferenze di San Siro per commentare quanto accaduto questa sera contro il Como. Queste le sue dichiarazioni riprese dall'inviato di FcInterNews.it:

In questa crescita che hai avuto quanto la voglia di riprenderti la Nazionale ha avuto un peso?

"Dopo aver saltato i Mondiali, se sei ambizioso ti fa male. Io sono uno che quando le cose non vanno sta zitto e lavora. Sono molto contento di come è iniziata la stagione, voglio aiutare i miei compagni che è la cosa principale; voglio aiutare l'Inter a vincere le partite. Vogliamo arrivare in fondo in campionato".

Bella partita dal punto di vista tattico, come l'avete preparata?

"Sappiamo che hanno una grande squadra e in possesso sanno fare male. Noi siamo stati aggressivi con gli attaccanti e i centrocampisti, sono contento della partita fatta perché è stata una gara di carattere. Dovevamo vincere e secondo me abbiamo fatto bene. Dobbiamo continuare così per fare una grande stagione".

Cosa è successo in questi giorni? Chivu vi ha detto qualcosa di particolare?

"Parliamo molto di atteggiamento. Nelle prime partite abbiamo fatto fatica, però abbiamo sempre avuto carattere. L'approccio ci faceva male, poi una sconfitta ti dà una scossa. A volte queste sconfitte cambiano il giro della squadra, abbiamo fatto due belle partite dimostrando cosa vogliamo fare in stagione".

Quanto è stato importante chiudere gli spazi al Como? Oggi poi sembravate quasi leggeri, contrariamente a quanto visto al derby.

"Loro sanno fare male in possesso palla, ma noi abbiamo iniziato molto aggressivi perché con la palla a noi loro erano meno pericolosi. Quando sbagli l'approccio e vinci i difetti si mascherano, poi quando si perde si parla di noi. Abbiamo migliorato cosa andava migliorato, dobbiamo continuare con questo atteggiamento".

Questo è il momento migliore della tua carriera? Pensi di avere altri margini di miglioramento?

"Questo è il mio momento migliore all'Inter, poi devo ancora migliorare tanto; oggi ho sbagliato un gol fatto. Io voglio aiutare l'Inter che è la cosa più importante, poi quando giochi con tutti nazionali è ovvio che migliori. Io voglio aiutare i miei compagni".