Per analizzare la sfida tra Fiorentina e Juventus, Luca Toni, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, non nasconde di essere deluso dal rendimento mostrato sin qui dalle due formazioni: "Mi sarei aspettato di più da entrambe. Gli infortuni della Juventus, in particolare quelli di Yildiz, Thuram e Locatelli, hanno avuto il loro peso: anche l’Inter calerebbe senza tre titolari di quel calibro. Quello della Fiorentina è stato un cambiamento totale, sono arrivati anche dei bei talenti. Ma quando sei nelle zone pericolanti, il pallone scotta. Sono convinto che appena i viola si tireranno un po’ su, sbocceranno diversi di questi giocatori".