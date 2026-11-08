"Per noi il Como è un avversario insidioso, forte, stasera abbiamo continuato sulla strada giusta intrapresa a Rotterdam. Noi sappiamo ciò che dobbiamo fare, essere uniti e non mollare mai. Contava la reazione dopo il derby". Così Hakan Calhanoglu dopo la vittoria dell'Inter sul Como nell'intervista flash di Sky Sport. 

Sezione: News / Data: Dom 08 novembre 2026 alle 20:13
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.