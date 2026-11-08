Se Cesc Fabregas dice di temere particolarmente la verve di Hakan Calhanoglu, che secondo le prime voci di mercato autunnali sarebbe uno dei potenziali obiettivi del club lariano qualora non arrivasse l'intesa per il rinnovo con l'Inter, in casa nerazzurra c'è un altro giocatore che sa come fare male al suo Como: è Marcus Thuram, l'attaccante francese che sin qui ha prodotto numeri importanti che gli sono valsi anche la riconquista della Nazionale francese. L'attaccante dell'Inter ha realizzato quattro gol in tre sfide contro i lariani in campionato, facendo meglio solo contro il Parma (cinque reti in cinque sfide) e il Torino, per il quale Tikus rappresenta un'autentica bestia nera avendo trovato sette marcature in cinque incontri.

Oltretutto, Thuram ha tutta l'intenzione di riprendere il filo del discorso gol: dopo aver segnato per tre partite consecutive, infatti, il transalpino è rimasto a secco nelle ultime due. Che suonano già come tante, visto che era dallo scorso mese di febbraio che non registrava un digiuno più lungo; in quella circostanza, furono cinque le partite senza reti.