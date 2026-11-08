Petar Sucic e Martin Baturina, giovani talenti croati contro questa sera in Inter-Como, visti da chi li conosce bene. Tutto Mercato Web ha intervistato Damir Krznar, ex responsabile del settore giovanile della Dinamo Zagabria, che dopo aver tessuto le lodi del centrocampista lariano parla così del nerazzurro: "Anche Petar è mio “figlio”, come Martin. L’ho allenato io stesso nella seconda squadra della Dinamo Zagabria, quando ha cominciato a mostrare se stesso".

Dopo anni di lavoro alla Dinamo, a fine stagione 2021/22 è andato ad allenare in Slovenia...

"Allenavo il Maribor, ma ho lottato molto per avere Sucic in prestito. Peccato la Dinamo Zagabria avesse già raggiunto un accordo per portarlo in prima squadra".

Cosa l'ha colpito di lui?

"La sua ascesa è stata davvero molto rapida. E altrettanto velocemente è diventato un top player. Dalla seconda squadra della Dinamo all’Inter... è qualcosa di enorme in termini di crescita. Ma lui se lo merita, e può fare ancora progressi".

Le ricorda qualcuno?

"È un atleta come Marcelo Brozovic, può correre giorno e notte. E poi è dotato anche di una tecnica pregevole: bei passaggi, conclusioni eccellenti. Un altro giocatore di cui la Croazia può essere fiera".

Guarderà Inter-Como per loro?

"Non vedo l'ora".