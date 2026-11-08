Solito, grande colpo d'occhio a San Siro anche per questa sfida di alta quota molto attesa contro il Como. Stadio quasi esaurito in ogni settore: sono infatti 77.593 gli spettatori ufficiali di questa sera al Meazza, di cui 1545 ospiti. Anche in questa serata il pubblico nerazzurro ha risposto presente alla chiamata dei ragazzi di Chivu.

Sezione: News / Data: Dom 08 novembre 2026 alle 19:07
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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