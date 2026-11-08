La Lazio di Rino Gattuso vola e Lucas Leiva, una delle colonne della squadra biancoceleste guidata ai tempi da Simone Inzaghi, se ne compiace non poco. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il brasiliano esalta le doti del gruppo attuale: "Questa Lazio ha un gruppo forte, unito, spensierato. Divertono e si divertono. Ed è qualcosa che facevamo anche con Simone Inzaghi: eravamo una famiglia, ed eravamo forti e temuti da tutti. E quando una squadra riesce a trovare questo spirito, beh… può fare grandi cose".

Anche vincere lo Scudetto?

"Se continua così, sì. Non ho dubbi. Il campionato è lungo e devono mantenere la giusta rotta, ma magari con un po’ di fortuna con gli infortuni possono giocarsela fino alla fine".

In cosa Inzaghi era il numero uno?

"Nel creare rapporti basati sulla fiducia e sul rispetto. Creò un ambiente positivo standoci sempre vicino e facendo sentire importanti anche quelli che giocavamo meno".

Un flash: mai stato vicino ad altre italiane?

"Due volte. Prima al Napoli, nel 2014. Mi cercò Benitez. E poi all’Inter, nel 2016, l’anno prima di sbarcare a Roma. Per vari motivi le trattative non si sono concretizzate".