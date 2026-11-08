Per un tempo, la Lazio accarezza il colpaccio allo stadio 'Diego Armando Maradona', poi deve accontentarsi di un pari comunque prezioso contro un Napoli capace di reagire con orgoglio nella ripresa. Alla fine è 1-1, per effetto del gol di Davide Frattesi al 26' e dell'autorete di Alfonso Pedraza al 48'. In virtù di questo risultato, Gennaro Gattuso riesce a mantenere la testa della classifica prima della seconda sosta, comunque vada Inter-Como, mentre Massimiliano Allegri scongiura l'ennesima sconfitta stagionale ma rimane in una posizione che non può soddisfare l'ambiente.  

Sezione: Focus / Data: Dom 08 novembre 2026 alle 14:25
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.