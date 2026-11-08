Diego Abatantuono parla da tifoso del Milan tradito nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera: "Ho detto di tifare per il Como, ma per segnalare che non mi diverto più con il Milan - le parole del noto attore -. Certo, è stato bello vincere il derby, il Milan è sempre nel mio cuore, ma nelle ultime stagioni il cuore si è appesantito: da quando sono andati via Pioli e Maldini, non mi sono più ritrovato. Diciamo che in attesa di innamorarmi di nuovo del Milan la squadra del Como è la mia amante. Mi sono divertito sabato scorso, negli ultimi anni abbiamo vinto i derby: tanta euforia, tanti proclami, poi non è successo niente: questo fa capire che non sono capaci".

Visto il calo di passione per i colori rossoneri, Abatantuono ha scelto una seconda squadra da tifare anche per altre ragioni: "Al via del campionato scaramanticamente avevo puntato dieci euro sullo scudetto del Como, la quota era altissima (ride ndr). Ma c’è soprattutto un aspetto affettivo: mia madre era comasca. Di solito, quando gioca l’Inter, dico sempre di essere parente della squadra avversaria, tipo se gioca contro il Feyenoord ho i parenti olandesi, se gioca contro il Bologna ho i parenti emiliani, ma questa è volta è proprio vero, mamma era di Como".