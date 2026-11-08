Secondo Sky Sport, gli unici ballottaggi ancora aperti nella formazione dell'Inter che scenderà in campo stasera contro il Como sono a centrocampo: detto che Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella sono sicuri di un posto nell'undici titolare, con loro dovrebbe giocare Piotr Zielinski, favorito su Henrikh Mkhitaryan. Ai loro lati dovrebbero correre Federico Dimarco e Djed Spence, in vantaggio rispetto a Carlos Augusto ed Andy Diouf. Scelte fatte per gli altri reparti: Cristian Chivu ha deciso di affidarsi alla coppia Esposito-Thuram in attacco, mentre in difesa sarà il tridente Bisseck-Akanji-Bastoni a fare da scudo a Pepo Martinez.

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito.