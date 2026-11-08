Paolo Bonolis non ha dubbi: il derby perso col Milan non inciderà sulle gerarchie tra le due squadre e sul cammino della squadra di Cristian Chivu. Questo il suo pensiero espresso ai microfoni di Sky Sport: "Sono ottimista. Le cose si aggiustano, le stagioni sono diverse. Abbiamo perso il primo derby, perderemo il secondo e vinceremo lo Scudetto. Cristian Chivu fa un lavoro straordinario, a me piace come gioca l’Inter, andiamo tante volte nei pressi della porta avversaria".

Bonolis sottolinea anche la mancanza più importante a livello di rosa che in questo momento ha l'Inter: "Dietro serve sicuramente un centrale più veloce e lo cercheranno sul mercato. Per il resto tutto bene. Il Milan arriverà dietro di noi in campionato”.

Sezione: Focus / Data: Dom 08 novembre 2026 alle 11:00 / Fonte: TMW
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.