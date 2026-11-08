Chivu prepara qualche modifica, ma senza stravolgere l'Inter in vista della sfida contro il Como, ultimo appuntamento prima della sosta nazionali. Come riportato dal Corriere dello Sport, rispetto alla formazione che ha superato il Feyenoord in Champions League, sono attese diverse conferme, a partire dal tandem offensivo composto da Pio Esposito e Marcus Thuram. Bonny partirà dalla panchina, pronto a subentrare.

In difesa tornerà Alessandro Bastoni, assente in Europa per squalifica, che dovrebbe completare il reparto insieme a Bisseck e Akanji davanti a Martinez. Resta comunque possibile l'inserimento di Carlos Augusto, con Bastoni eventualmente spostato al centro.

A centrocampo, accanto a Calhanoglu e Barella, è aperto il ballottaggio tra Zielinski e Sucic, con il polacco attualmente favorito. Dubbi anche sulle corsie esterne: Spence e Diouf si contendono una maglia, così come Dimarco e Carlos Augusto sull'altra fascia.

La probabile formazione

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito