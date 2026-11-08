Dopo Marcus Thuram, è Francesco Pio Esposito, l'altro marcatore di serata, ad analizzare Inter-Como 2-0 ai microfoni di Sky Sport: "Il gol è stato importante per la gara che dovevamo fare. Sono contento che quell'approccio, che è è tanto mancato, oggi c'è stato ed è stato fondamentale".

Ti stimola l'aspettativa che c'è attorno a te?

"Ho capito che se passano tre partite e non fai gol, sei scarso. Se ne fai due di fila, sei forte. Io cerco di mantenere equilibrio, non ascoltando queste voci".

Hai difeso palla bene, smistando bene il gioco: oggi prestazione totale.

"Ti ringrazio, davvero. Siamo stati molto bravi a venire con gli appoggi sotto gli attaccanti, senza dare mai riferimenti. Abbiamo iniziato molto forte la gara".

Ora devi fare il gol in faccia a Thuram in Italia-Francia...

"Speriamo di sì, da domani inizio a pensare alla Nazionale che merita importanza".