Brevi dichiarazioni del tecnico dell’Inter Cristian Chivu ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro il Como: “Siamo stati bravi a reagire dopo il derby, a ritrovare intensità, compattezza, un pensiero comune che forse ci era mancato in avvio di stagione. Abbiamo dei valori comuni e dovevamo solo ritrovarli. Nove partite in 27 giorni non sono mai semplici da gestire, speriamo di recuperare gli infortunati e che dopo la sosta siano di nuovo tutti a disposizione”.