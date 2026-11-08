L'Inter conquista il bottino pieno contro il Como e si riporta a un punto dalla Lazio capolista. Prestazione di spessore con ampi aspetti positivi nella prestazione interista. Di seguito sono riportate le parole di Marcus Thuram, intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida di San Siro.

C'è stato qualcosa che vi siete detti?

"Il Como è una grande squadra e fanno grandissime partite. Noi ce la siamo giocata bene e può capitare che gli avversari non trovino le soluzioni giuste".

Nell'esultanza di oggi hai voluto omaggiare Eto'o in quell'Inter-Lazio del 2010-2011?

"No no, mi è venuta in mente sul momento e l'ho fatto".