Poco prima del fischio d'inizio di Inter-Como, attesissimo scontro al vertice di questa domenica, Cristian Chivu si intrattiene qualche minuto ai microfoni di Sky per anticipare i temi della partita:

Solo un cambio dietro rispetto a Rotterdam, hai trovato l'equilibrio che mancava?

"Si tratta dell'ultima partita di questo ciclo, abbiamo avuto qualche giorno in più per recuperare energie. Dobbiamo dare continuità a quello che di buono abbiamo fatto e pensiamo sia la partita giusta per farlo".

Il Como ha avuto un'ulteriore evoluzione. Cosa preoccupa di una sfida del genere?

"Era forte anche l'anno scorso, non a caso è arrivato quarto. Lo è tutt'ora per qualità, per quello che esprime in campo. Sappiamo che non è semplice e ci saranno difficoltà, per questo dobbiamo alzare il livello sotto ogni punto di vista".

Cosa bisognerà mettere in campo?

"Servirà tanta personalità, tante cose sia con che senza palla. Bisogna essere determinati, avere l'atteggiamento corretto, un pensiero comune quando si vanno a fare determinate cose".