Poco prima del fischio d'inizio di Inter-Como, attesissimo scontro al vertice di questa domenica, Cristian Chivu si intrattiene qualche minuto ai microfoni di Sky per anticipare i temi della partita:

Solo un cambio dietro rispetto a Rotterdam, hai trovato l'equilibrio che mancava?
"Si tratta dell'ultima partita di questo ciclo, abbiamo avuto qualche giorno in più per recuperare energie. Dobbiamo dare continuità a quello che di buono abbiamo fatto e pensiamo  sia la partita giusta per farlo".

Il Como ha avuto un'ulteriore evoluzione. Cosa preoccupa di una sfida del genere?
"Era forte anche l'anno scorso, non a caso è arrivato quarto. Lo è tutt'ora per qualità, per quello che esprime in campo. Sappiamo che non è semplice e ci saranno difficoltà, per questo dobbiamo alzare il livello sotto ogni punto di vista".

Cosa bisognerà mettere in campo?
"Servirà tanta personalità, tante cose sia con che senza palla. Bisogna essere determinati, avere l'atteggiamento corretto, un pensiero comune quando si vanno a fare determinate cose".

Sezione: In Primo Piano / Data: Dom 08 novembre 2026 alle 17:20
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.