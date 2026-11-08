Francesco Pio Esposito ha parlato così a DAZN del successo interista contro il Como: "Con Ramon non credo che ci siamo mai incontrati nei settori giovanili. E' un difensore forte e completo, io sono contento di aver disputato una buona gara aiutando i compagni. Se studio i difensori? Sicuramente li guardo con il match analyst. Mi piace guardare come si approcciano con gli attaccanti. Il derby? Abbiamo analizzato ciò che non ha funzionato, ci siamo rimessi al lavoro guardando avanti. Dobbiamo continuare così. Il fallo su Paz? Dovevo farlo, ero stremato".