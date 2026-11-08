Mancano ormai pochissimi istanti al fischio d'inizio del big match di Serie A tra Inter e Como, ultimo impegno dei nerazzurri prima della sosta per le Nazionali. In questo senso, il terzino nerazzurro Djed Spence ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel corso del prepartita. 

Che approccio dovrete avere oggi?
"Dobbiamo avere la stessa mentalità che abbiamo dimostrato di poter avere a Rotterdam". 

Come stai visto che è la terza da titolare dopo una lunga assenza?
"Mi sento bene. Devo ancora trovare la mia forma migliore ma cercherò di trovarla partita dopo partita". 

Sezione: Focus / Data: Dom 08 novembre 2026 alle 17:35
Autore: Carlo Alberto Gamba
vedi letture