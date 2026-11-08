Non sarà soltanto una sfida tra squadre, ma anche un confronto tra interpreti di grande qualità tecnica e intelligenza tattica. Inter e Como si preparano a incrociare i rispettivi centrocampi, con diversi duelli individuali che potrebbero risultare decisivi.

Tra i protagonisti più attesi c'è quello tra Hakan Calhanoglu e Lucas Da Cunha, due giocatori che Fabregas apprezza particolarmente. Entrambi nati sulla trequarti e successivamente arretrati in cabina di regia, rappresentano l'evoluzione del centrocampista moderno. Il turco è stato più volte elogiato dall'allenatore spagnolo, che lo ha paragonato a campioni come Pirlo, Modric e Kroos. Da Cunha, invece, ha trovato proprio con Fabregas la consacrazione nel nuovo ruolo di playmaker, fino a conquistare anche la convocazione nella nazionale francese.

Altro confronto interessante è quello tra Nicolò Barella e Máximo Perrone. Il centrocampista nerazzurro è il giocatore più utilizzato da Chivu in campionato e continua a rappresentare un punto di riferimento per dinamismo, personalità e leadership. Già a quota un gol e due assist in Serie A, Barella è uno dei principali motori della squadra. Perrone, invece, garantisce equilibrio, corsa e capacità di impostazione davanti alla difesa del Como, distinguendosi per il lavoro di recupero e la gestione del pallone.

Infine, il confronto tra Piotr Zielinski e Luis Milla mette di fronte due interpreti con compiti differenti. Il polacco agisce da raccordo tra centrocampo e attacco, sfruttando la qualità tecnica per superare le linee avversarie e inserirsi negli ultimi metri. Milla è invece l'equilibratore del sistema di Fabregas: un centrocampista prezioso nel recupero delle seconde palle e nella gestione del possesso, diventato rapidamente una pedina fondamentale per i biancoblù.