Il Como è una delle vittime preferite di Hakan Calhanoglu, il quale ha preso parte a un gol in ciascuna delle ultime quattro sfide di campionato con i lariani (un gol e tre assist), oltre ad aver realizzato una doppietta decisiva in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia vinta 3-2 dai nerazzurri. Si tratta di una striscia record per il centrocampista turco contro una singola avversaria in Serie A.

Proprio dopo l'ultimo incrocio tra le due squadre, Cesc Fabregas ebbe modo di esprimere tutta la sua ammirazione per Calha: "Non ne esistono tanti come Calhanoglu. Sono innamorato di lui, la prima cosa che guardo della formazione dell'Inter è se gioca o no. E' superlativo, la classe è classe, questi giocatori trovano sempre soluzioni anche se hanno di fronte avversari perfetti. Calhanoglu mi piace tanto, è un campione. Guardo tanto calcio e mi chiedo: dove sono i giocatori come Pirlo, Modric e Kroos? Vedere Calhanoglu a questo livello è incredibile, su di lui si può costruire. Fa girare la squadra".