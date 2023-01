Nelle sue 11 partecipazioni in Supercoppa Italiana l'Inter è arrivata ai tempi supplementari in quattro occasioni, vincendo sempre il trofeo. Per tre volte il match si è chiuso entro i 120': nel 2005 contro la Juventus, nel 2006 contro la Roma e nella passata stagione, ancora una volta contro i bianconeri e con la rete all'ultimo respiro di Alexis Sanchez. Una sola volta, invece, l'Inter ha vinto la Supercoppa ai rigori: era il 2008, contro la Roma a San Siro.