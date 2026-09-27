"Momento dove bisogna ripartire, che vuol dire andare anche incontro a situazioni che non possono essere così piacevoli come vorremmo". Con queste parole Roberto Donadoni, ai microfoni di Sportitalia, ha parlato del percorso della Nazionale: "Dobbiamo augurarci che il cammino sia più agevole. Mancini? Dobbiamo sposare la causa e convinti che possa essere l'uomo giusto. Il movimento può ripartire se tutti vanno in un'unica direzione".