"Momento dove bisogna ripartire, che vuol dire andare anche incontro a situazioni che non possono essere così piacevoli come vorremmo". Con queste parole Roberto Donadoni, ai microfoni di Sportitalia, ha parlato del percorso della Nazionale: "Dobbiamo augurarci che il cammino sia più agevole. Mancini? Dobbiamo sposare la causa e convinti che possa essere l'uomo giusto. Il movimento può ripartire se tutti vanno in un'unica direzione".

Sezione: News / Data: Dom 27 settembre 2026 alle 21:00 / Fonte: Sportitalia
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione