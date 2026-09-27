Prima da titolare in carriera con la maglia della Germania per Yann Bisseck. Questa sera i tedeschi sfideranno la Grecia in Nations League e per il giocatore dell'Inter sarà una serata speciale. Dopo l'esordio contro l'Italia nell'edizione passata, a gara in corso, questa sarà per lui la prima occasione di mettersi in mostra dal primo minuto.

Sezione: Focus / Data: Dom 27 settembre 2026 alle 19:49
Alessandro Savoldi
vedi letture
Alessandro Savoldi
autore
Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.