Prima da titolare in carriera con la maglia della Germania per Yann Bisseck. Questa sera i tedeschi sfideranno la Grecia in Nations League e per il giocatore dell'Inter sarà una serata speciale. Dopo l'esordio contro l'Italia nell'edizione passata, a gara in corso, questa sarà per lui la prima occasione di mettersi in mostra dal primo minuto.