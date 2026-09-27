Titolarità al fianco di Tah per il difensore Yann Bisseck nella sfida di Nations League tra Germania e Grecia, che ha visto clamorosamente trionfare la formazione ospite. Il centrale dell'Inter si è ben disimpegnato, venendo anche ammonito al 17esimo del primo tempo. La rete della Grecia ha visto una sfortunata carambola con il tiro di Kourbelis che è stato deviato da Kimmich e poi Bisseck non è riuscito a intercettare la traiettoria insidiosissima. Un ko certamente inaspettato per la Germania, che ora avrà la possibilità di rifarsi giovedì 1 ottobre contro la Serbia.

Sezione: Focus / Data: Dom 27 settembre 2026 alle 22:39
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione