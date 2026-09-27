Titolarità al fianco di Tah per il difensore Yann Bisseck nella sfida di Nations League tra Germania e Grecia, che ha visto clamorosamente trionfare la formazione ospite. Il centrale dell'Inter si è ben disimpegnato, venendo anche ammonito al 17esimo del primo tempo. La rete della Grecia ha visto una sfortunata carambola con il tiro di Kourbelis che è stato deviato da Kimmich e poi Bisseck non è riuscito a intercettare la traiettoria insidiosissima. Un ko certamente inaspettato per la Germania, che ora avrà la possibilità di rifarsi giovedì 1 ottobre contro la Serbia.