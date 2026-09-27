Vincenzo Montella, ct della Turchia, ha parlato a Sky Sport in vista della gara di domani contro l'Italia, evidenziando le numerose assenze tra cui anche Calhanoglu: "Non mi mancavano le anticipazioni da dare sulle formazioni. Qualcosa cambieremo, giocando 4 partite di questo livello è inevitabile. Abbiamo assenze importantissime, anche fossero state due gare. Credo molto nella gradualità e nell'inserimento di alcuni ragazzi".

Sezione: News / Data: Dom 27 settembre 2026 alle 20:18
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione