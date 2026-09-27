Sandro Tonali, centrocampista dell'Italia, ha parlato a Sky Sport della situazione della nazionale alla vigilia della sfida contro la Turchia: "Tante persone credo siano rimaste deluse, dobbiamo essere onesti e parlare di quello che questo ko ha portato, dai fischi dei tifosi alle facce tristi in spogliatoio. Ma bisogna accettarlo perché la partita non è stata positiva e abbiamo meritato di perdere. Ora l'importane è reagire e possiamo farlo già dopo pochi giorni, il gruppo è molto sano, con tanti giovani. Avere tutto subito è difficile, non abbiamo la stella, il tempo c'è, dobbiamo passare il tempo assieme, lavorare e divertirci insieme. Siamo uomini sani, forti, con il tempo le nostre qualità usciranno ".