Sessanta minuti per Aleksandar Stankovic in Serbia-Olanda. Il giocatore dell'Inter ha infatti lasciato il campo dopo un quarto d'ora del secondo tempo, dopo aver giocato una partita sufficiente. Nel primo tempo il figlio di Dejan ha faticato parecchio, complice il fatto che il possesso palla fosse quasi tutto a tinte oranje. Leggermente meglio in avvio di ripresa, prima di lasciare il campo per Maksimovic.

La partita ha visto l'Olanda vincere 1-2 grazie alla doppietta di Meerdink. A inframezzare i due gol della squadra di Xavi il momentaneo pareggio di Luka Jovic. Ottanta minuti per l'ex Inter Denzel Dumfries, mentre i Paesi Bassi hanno perso per infortunio Cody Gakpo nel primo tempo.