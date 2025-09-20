Dopo le prime tre giornate della Serie A 2025-26, nelle quali ha perso due partite di fila (con Udinese e Juve) dopo l'esordio vincente col Torino, l'Inter ha sia il miglior attacco che la peggior difesa del campionato, avendo messo a segno nove gol e avendone incassati sei (record negativo condiviso con il Lecce).

Questo primato al contrario non si verificava dal 2020/21, stagione del 19esimo scudetto con Antonio Conte in panchina: anche in quel caso, l'Inter subì sei reti nei primi 270 minuti.