Il Bologna ribalta il Genoa nella ripresa (2-1). Succede tutto nella ripresa al Dall'Ara: apre le marcature Ellertsson, che al minuto 63 sfrutta l'assist dell'ucraino Malinosvkyi per portare avanti il Grifone. La formazione di Italiano non demorde e continua a spingere: al 73' magia di Castro, che trasforma in oro con una bellissima acrobazia il cross di Cambiaghi. Nel finale Orsolini viene fermato dalla traversa, poi dal dischetto lo stesso Orsolini segna il gol della vittoria definitiva al 99esimo (fallo di mano di Valentin Carboni).

Sezione: News / Data: Sab 20 settembre 2025 alle 17:12
Autore: Niccolò Anfosso
