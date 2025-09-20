Il Bologna ribalta il Genoa nella ripresa (2-1). Succede tutto nella ripresa al Dall'Ara: apre le marcature Ellertsson, che al minuto 63 sfrutta l'assist dell'ucraino Malinosvkyi per portare avanti il Grifone. La formazione di Italiano non demorde e continua a spingere: al 73' magia di Castro, che trasforma in oro con una bellissima acrobazia il cross di Cambiaghi. Nel finale Orsolini viene fermato dalla traversa, poi dal dischetto lo stesso Orsolini segna il gol della vittoria definitiva al 99esimo (fallo di mano di Valentin Carboni).
Sezione: News / Data: Sab 20 settembre 2025 alle 17:12
Autore: Niccolò Anfosso
Autore: Niccolò Anfosso
Altre notizie - News
Lazio, Pedro: "Tanti napoletani mi hanno scritto l'anno scorso dopo il gol all'Inter, per strada mi ringraziano ancora"
Altre notizie
Sabato 20 set
- 19:35 Tifo caloroso a San Siro? Ciccarelli (CN): "Grande mister, noi siamo pronti. Dipende dalla società"
- 19:21 Sky - Inter-Sassuolo, la vigilia dei Martinez: Josep titolare, Lautaro in dubbio. Chance per Sucic dal 1'
- 19:06 Udinese, Atta rivive il gol all'Inter: "Mentre esultavo, ho pensato: finalmente!"
- 18:51 Serie A 2025-26, Inter miglior attacco e peggior difesa dopo 3 giornate. Sei le reti al passivo come nel 20-21
- 18:37 Tabacci: "San Siro non dovrebbe essere ceduto per due motivi. L'operato di Sala è una furberia"
- 18:22 Isaac Solet 'sfida' il fratello Oumar: "Magari un giorno saremo rivali in campo come i Thuram"
- 18:09 Lotta Scudetto, Semplici non ha dubbi: "Napoli e Inter le favorite, dietro inserisco Milan e Juve"
- 17:54 Mudingayi ricorda: "Quando mi chiamò Moratti tremavo. Zanetti mi accolse come un figlio"
- 17:40 Lazio, Pedro: "Tanti napoletani mi hanno scritto l'anno scorso dopo il gol all'Inter, per strada mi ringraziano ancora"
- 17:25 Frey sta con Sommer: "Scioccato dalle critiche, ma Spinelli mi ha dato garanzie. Alternanza? Non c'è motivo"
- 17:12 Castro e Orsolini ribaltano il Genoa nella ripresa: tre punti per il Bologna con un rigore al 99'
- 16:57 Marcia indietro Cassano su Allegri. E stilettata ad Inzaghi: "Al posto suo avrebbe vinto 4 Scudetti all'Inter"
- 16:43 Vese: "Sucic gran lavoratore. All'inizio i croati non vengono ritenuti affidabili in Italia, prendete Boban"
- 16:28 PSV Eindhoven e Ajax contro dopo le sconfitte in Champions. Bosz: "Presto per parlare di crisi"
- 16:13 Bergomi: "Inter bravissima negli ultimi anni, ma ora sarà dura restare al vertice. Occhio alla Roma"
- 16:00 Motivazione e mentalità: Chivu 'chiama' anche il sostegno della Curva dell'Inter
- 15:45 Gnonto: "All'Inter ero in mezzo a gente forte. In quei casi non sai mai se sarai tu a farcela"
- 15:31 Il Liverpool fa cinquina in Premier League: superato 2-1 l'Everton nel derby della Merseyside
- 15:16 La gioia di Maye per il rinnovo: "All'Inter da quattro stagioni, un orgoglio proseguire qui"
- 15:02 Chivu 'rassicura' su Luis Henrique e Diouf. E sul ruolo del brasiliano tiene aperte più opzioni
- 14:47 Chivu e il cuore da capitano di Lautaro: "Mercoledì non camminava nemmeno ma avrebbe giocato se fosse servito"
- 14:34 Diritti tv della Champions, la UEFA e Relevent puntano ai colossi dello streaming: due le idee
- 14:19 Toldo difende Sommer: "Dopo la partita in Champions ho chiamato una persona che lo aveva criticato..."
- 14:16 Chivu: "Domani un Martinez giocherà. Il rumore dei nemici? Penso ad altro. Pio Esposito di calcio ne capiva a 13 anni"
- 14:05 Chivu vs Grosso, primo incrocio in carriera in panchina. Da giocatori bilancio in perfetto equilibrio
- 13:50 Atalanta, Juric riaccoglie il 'figliol prodigo' Lookman: "A Torino ci sarà, in allenamento ha fatto bene"
- 13:37 Domani a Crema ospite speciale per Pergolettese-Inter U23: assisterà al match lo sceicco Al Mualla
- 13:24 Adani a difesa di Sommer: "Se fa la parata su Yamal è un atto dovuto, ma se sbaglia si invoca la gogna"
- 13:10 GdS - Verso Inter-Sassuolo, convocazione certa per Lautaro e cambio tra i pali: si rivede Josep Martinez
- 12:55 Como, Morata: "Nico Paz è uno di quei calciatori diversi dal resto. Ecco qual è il consiglio che gli ho dato"
- 12:40 Sassuolo, Grosso: "Bei ricordi all'Inter, è una delle più forti in Italia e in Europa. Abbiamo solo due indisponibili"
- 12:26 Lookman reintegrato in squadra, i tifosi dell'Atalanta non ci stanno: "Rimani ingrato"
- 12:13 Sky - Inter, buone notizie da Appiano: Chivu ritrova Lautaro. Il capitano ha iniziato l'allenamento in gruppo
- 11:58 Ospitaletto, Giosa: "Siamo la seconda squadra più giovane del girone dopo l'Inter U23"
- 11:43 Bernardo (FI): "Il mio voto per San Siro sarà ragionato. Ma la chiarezza sui fondi esteri è necessaria"
- 11:29 Toni: "Thuram fa gol da centravanti vero. Ma in area di rigore ce ne sono pochi come Vlahovic"
- 11:14 CdS - Inter letale da corner: già quattro gol di testa su calcio d'angolo. Ben tre portano la firma del solito Thuram
- 11:00 CdS - Inter, Lautaro da valutare per il Sassuolo: nuova chance per Esposito? E Bonny può far riposare Thuram
- 10:45 Repubblica - San Siro, pronta battaglia in Consiglio. Trotta rilancia: "Il Meazza può resistere senza calcio"
- 10:30 Mourinho al Benfica, Materazzi: "Da idolo del Porto non sarà facile, ma lui conosce l'ambiente"
- 10:15 Sassuolo, bilancio favorevole a San Siro contro l'Inter. Il dato sui gol subiti dai nerazzurri è sorprendente: 10 nelle ultime 5
- 10:00 Esordio e prima doppietta in Serie A, Lautaro e il feeling speciale con il Sassuolo: nel mirino c'è Mazzola
- 09:45 TS - Cambi in vista per Chivu col Sassuolo: Pepo verso la prima titolarità dell'anno
- 09:30 TS - Chivu non vuole correre rischi: Lautaro, presenza a rischio col Sassuolo
- 09:15 TS - Frattesi pronto a sedersi per il rinnovo, ma ad una condizione: Davide vuole essere protagonista
- 09:00 GdS - Da un Martinez all'altro. Pepo verso la titolarità e l'avvio ad un periodo di alternanza in porta
- 08:45 GdS - Lautaro ancora in forse, Pio scalpita e va verso la titolarità e Chivu sorride: che switch in attacco!
- 08:30 GdS - Chivu cambia poco e parla ancora inzaghiano. Patto di spogliatoio o bocciature di mercato?
- 00:30 Uno scout dell'Inter presente al Via del Mare di Lecce per monitorare Caprile: i dettagli
- 00:00 Cantiere aperto
Venerdì 19 set
- 23:47 Lautaro in dubbio con il Sassuolo, l'Inter si affida alla scaramanzia: nelle ultime 27 senza di lui zero sconfitte. Solo Inzaghi...
- 23:33 Nuova campagna anti-pirateria delle leghe italiane. De Siervo: "Battaglia culturale da combattere ogni giorno"
- 23:18 Lo Slavia Praga perde Holes: lesione al collaterale mediale, destinato al forfait per l'Inter
- 23:04 Ancora Materazzi: "Sono interista, voglio che l'Inter sia la migliore. Calhanoglu è in uno dei club più importanti d'Italia"
- 22:50 Il Cagliari dà continuità: successo in rimonta a Lecce con doppietta di Belotti. Seba Esposito colpisce due pali
- 22:35 Materazzi: "Ben vengano le idee di Chivu. Thuram troppo forte, Esposito più che con l'Ajax mi ha colpito..."
- 22:21 Domenica l'Inter U23 attesa dalla Pergolettese: dirigerà l'incontro Dasso di Genova
- 22:07 Domenica con Inter-Sassuolo parte 'Fuoriclasse', il nuovo format di DAZN condotto da Diletta Leotta
- 21:53 Udinese, Iker Bravo: "Degli attaccanti di oggi mi piace Lautaro, ho scambiato la maglia con lui. Poi anche Dybala"
- 21:38 Vanaken Player of the Match di Club Bruges-Monaco: per lui gli applausi in diretta di Stankovic
- 21:24 Aleksandar Stankovic brilla col Bruges: il club belga bravo ad anticipare 4 concorrenti. La recompra Inter...
- 21:10 Serie A e Champions, avvio folle di stagione per Thuram. Tre gol e un assist nelle prime di campionato: non accadeva da 5 anni
- 20:55 M. Orlando: "Esposito ha tante qualità. Se sei la prima scelta dopo Lautaro e Thuram..."
- 20:41 Marinelli per Inter-Sassuolo: ottavo precedente con i nerazzurri per l'arbitro di Tivoli
- 20:26 Verso il Mondiale 2026, Italia-Norvegia in programma a San Siro il 16 novembre: biglietti in vendita da martedì
- 20:11 Pergolettese, il tecnico Curioni: "Inter U23 con grandi qualità e un mister esperto. Noi però stiamo bene"
- 19:57 Acerbi: "Il 5-0 contro il Psg non mi toglierà l’orgoglio di 2 finali in 3 anni. Il gol al Barcellona? Tutta la mia carriera racchiusa in un secondo"
- 19:42 Sala: "A Milano serve uno stadio da 70mila posti. Lavoriamo perché sia di proprietà dei club"
- 19:29 Schuster: "Il Barcellona subisce troppi gol. Prendete l'ultima semifinale Champions con l'Inter"
- 19:14 Player of the Week di Champions, Rashford batte tutti. Thuram dietro anche a Vlahovic