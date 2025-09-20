Lo scorso 31 agosto, Arthur Atta, centrocampista dell'Udinese, ha trovato il suo primo gol in Serie A timbrando il successo della formazione di Kosta Runjaic in casa dell'Inter. A distanza di qualche giorno, il francese, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, rivive quel momento: "Ero contento ma ho pensato che eravamo solo 2-1 e mancavano ancora 45 minuti da giocare contro una squadra molto forte".

Va bene, ma sarai stato felice! Era il tuo primo gol in A! 
"Mentre esultavo, ho pensato: finalmente!". 

Papà (ex giocatore, ndr) ti stila la pagella a fine partita? 
"Veramente sono io che chiamo lui e mamma per conoscere il loro giudizio sulla partita e la mia prestazione". 

E, tra i due, chi è più severo? 
"A volte può essere la mamma. Sai, con un marito calciatore ormai ne capisce tanto pure lei. Ma in fin dei conti nessuno dei due è veramente severo". 

Invece, chi ti fa più complimenti? Per esempio, cosa ti hanno detto dopo il gol all’Inter? 
"Che avevo giocato una bella partita". 

