Inter, cosa fare ora con Pio Esposito? A questa domanda ha risposto Simone Braglia, interpellato dai colleghi di TMW Radio: "Premio il coraggio di Chivu di far giocare in una partita importante un giovane. Menomale che ha fatto così. E' stata data una chance a lui ed è importante. Darei ancora riposo a Lautaro e sfrutterei la freschezza di Pio Esposito".