Non è più a punteggio pieno la Juventus, fermata al Bentegodi dall'Hellas Verona. Finisce 1-1 un confronto dinamico durato oltre 97 minuti. I bianconeri passano in vantaggio nel primo tempo grazie al bel gol di Conceicao: numero e sinistro chirurgico all'angolino che non lascia scampo a Montipò. Al 44' Orban pareggia i conti dopo un rigore molto contestato per tocco di braccio di Joao Mario. Nella ripresa la gara è vivace ed elettrica, alla fine la squadra di Zanetti segna il vantaggio con Serdar, ma viene annullato per offside.