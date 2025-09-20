Josep Martinez sì, Lautaro Martinez in dubbio. Vigilia particolare in casa Inter a circa 24 ore dalla sfida casalinga contro il Sassuolo. Tanti i dubbi da sciogliere per mister Chivu, intenzionato comunque a schierare tra i pali il portiere spagnolo.

In difesa, secondo quanto riportato da Sky Sport, potrebbe rifiatare Bastoni: al suo posto Augusto che completerà il reparto con Akanji e Acerbi. Sulle fasce confermati Dumfries e Dimarco, a centrocampo chance per Sucic con Calhanoglu e Barella. In avanti il grande dubbio legato al Toro: pronto Pio Esposito a fare coppia con Thuram.