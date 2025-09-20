Sebastian Walukiewicz è l'interrogativo più grande per Fabio Grosso, in casa Sassuolo, in vista della trasferta di domani sera in programma a San Siro contro l'Inter. Al centro dell’attenzione ci sono le condizioni fisiche del polacco, che ultimamente è stato impiegato da terzino. Il problema all'anca è solamente un ricordo? Secondo SassuoloNews.it, i neroverdi sperano nel recupero, ma al contempo valutano le alternative.