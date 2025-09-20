A 36 anni, Gaby Mudingayi ha lasciato il calcio giocato. Ma non ha abbandonato del tutto questo mondo, visto che l'ex centrocampista dell'Inter, che oggi vive a Bologna, è attivo in diverse iniziative, come racconta alla Gazzetta dello Sport: "Ho investito in B&B e in un ristorante a Formia. Sono anche socio di una società di costruzione immobiliare a Bologna, chiamata CScostruzioni. Il calcio è sempre al centro della mia vita: collaboro con una realtà belga, viaggiando anche in Francia per scoprire talenti da portare in Italia”.

Nel corso dell'intervista, Mundingayi rivive anche il momento del suo arrivo all'Inter nel 2012: "Potevo andare al Napoli o alla Fiorentina, ma quando mi telefonò Massimo Moratti tremavo. Javier Zanetti mi accolse come un figlio”. L’infortunio al tendine segna l’inizio della fine: “Soffrii molto, ho passato un brutto periodo”. Dell’esperienza nerazzurra rimangono gli scherzi con Antonio Cassano: “In allenamento non voleva mai correre, ci prendevamo in giro ogni giorno”.