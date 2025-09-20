Leonardo Semplici, interpellato da 1 Station Radio, ha fotografato così la lotta Scudetto: "Napoli e Inter sono le due squadre favorite, sulla carta e non solo. Subito dietro metto Milan e Juventus, che è partita benissimo e questo è un buon segnale. Ci sono diverse squadre competitive, ma a mio avviso Napoli e Inter partono un gradino avanti rispetto alle altre, sia per esperienza che per valore della rosa".