Dopo avergli riservato parecchie critiche negli ultimi tempi, stavolta Antonio Cassano tesse gli elogi di Massimiliano Allegri, tecnico del Milan. Ma nel farlo, l'ex attaccante dell'Inter non manca di rivolgere una nuova stilettata nei confronti di Simone Inzaghi: "In quattro anni Inzaghi ha vinto uno Scudetto e ne ha buttati al vento tre. Bravo in cosa ancora me lo devono spiegare. Se Allegri, che io ho sempre criticato, avesse avuto quella squadra lì quattro anni vinceva lo Scudetto ogni stagione", ha detto nel corso dell'ultima puntata di Viva el Futbol.

Cassano ha poi proseguito nella critica all'attuale allenatore dell'Al-Hilal: "Inzaghi invece è passato da fenomeno per la maggior parte dei tifosi dell'Inter, poi però aveva già l'accordo per andarsene a 25 milioni l'anno. Non ha vinto niente, è un dato di fatto".