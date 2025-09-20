Nel corso dell'intervista rilasciata a DAZN, l'attaccante della Lazio, Pedro, ha risposto alla domanda sulle telefonate ricevute dai napoletani dopo il gol messo a segno contro l'Inter, che ha spianato la strada allo scudetto partenopeo: "Sì, ne ho ricevuti tanti, anche dei video. Mi hanno scritto pure dei calciatori come Spinazzola e Juan Jesus con cui ho giocato alla Roma. È stato molto divertente, ma io non ho fatto nulla di che. Loro hanno fatto un grandissimo campionato, io ho solo aiutato la mia squadra per cercare di ottenere la vittoria. È un bell'aneddoto che ricordo con piacere, la gente per strada ancora mi ringrazia per lo Scudetto. Io però non ho fatto niente, loro hanno meritato di vincere", le parole riprese da TuttoNapoli.