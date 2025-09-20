Isaac Solet, centrocampista dello Slavia Sofia e fratello di Oumar, difensore dell'Udinese tra i nomi più caldi del mercato estivo dell'Inter, parla ai microfoni di Gianlucadimarzio.com svelando quella che è una grande ambizione del roccioso centrale di Kosta Runjaic: "Udine è stata un’ottima mossa per trovare continuità, ma ora è uno dei migliori difensori d’Europa e può giocare dove vuole. Qual è la sua squadra dei sogni? Il Real Madrid. Non ho mai capito perché, ma pur essendo difensore ha sempre avuto una venerazione per Cristiano Ronaldo, quindi da bambino sognava i Blancos. Io invece sono un centrocampista offensivo, quindi amo Lionel Messi e sognavo il Barcellona”.

Forse l’unico ‘conflitto’ di casa Solet. Per il resto, massima sintonia: “Oumar crede in me e sa che arriverà anche il mio momento. L’Italia? Se qualche club mi desse una chance, mi piacerebbe ripercorrere la storia di mio fratello”. Poi scherza: “Tra cinque anni giocherò in una squadra più forte di lui e magari saremo rivali sul campo come i Thuram”.