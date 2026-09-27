Parte nel migliore dei modi l'avventura nella Serie A Women dell'Inter di David Sassarini: la formazione nerazzurra ha bagnato il suo debutto in campionato con una vittoria secca e meritata contro la Fiorentina. All'Arena Civica, l'Inter si impone con il punteggio di 2-0 ed è un risultato che si può dire vada oggettivamente stretto al gruppo nerazzurro, che ha controllato praticamente per intero il match creando le principali occasioni dell'incontro, con le avversarie pericolose solo con qualche fiammata. Ma fra un'occasione persa e l'altra, una traversa centrata da Elisa Polli e gli interventi di Cecilie Fiskerstrand, le padrone di casa hanno dovuto aspettare 72 minuti prima di abbattere la resistenza gigliata.

Ad aprire la scatola ci ha pensato Lina Magull, lesta a piombare su una respinta corta della difesa viola e piegare le mani di Fiskerstrand con il più classico dei rigori in movimento. Il raddoppio arriva appena scoccato il novantesimo, quando Brittany Raphino spizza quel tanto che basta la palla calciata da Karolina Lea Vilhjalmsdottir per beffare Fiskerstrand e sigillare il risultato. Unica macchia, l'espulsione al 93esimo di Clarisse Le Bihan per doppia ammonizione. Che però nulla toglie alla legittimità del successo dell'Inter.

IL TABELLINO

INTER-FIORENTINA 2-0

MARCATRICI: 72' Magull (I), 90' + 1 Raphino (I)

INTER (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir; 2 Kullberg (15 Garcia 61'), 4 Van Diemen (5 Andrés 61'), 24 Milinković, 14 Robustellini; 18 Glionna; 6 Santi (8 Vilhjálmsdóttir 76'), 10 Magull (16 Tomašević 79'), 11 Le Bihan; 9 Polli (7 Bugeja 61'), 26 Raphino.

In panchina: 12 Forcinella, 17 Payne, 20 Detruyer, 22 Schough, 29 Giudici, 33 Bartoli, 36 Cambiaghi.

Allenatore: David Sassarini

FIORENTINA (3-4-2-1): 1 Fiskerstrand; 19 Correia, 4 Bergsvand, 22 Van Der Zanden; 2 Woldvik, 21 Severini, 6 Cortes, 3 Johansen; 14 Bredgaard (7 Trygvadottir 66'), 18 Snerle (8 Hurtig 66'); 11 Chacon ( 51 Omarsdottir 66').

In panchina: 3 Bettineschi, 28 Bartalini, 5 Tortelli, 20 Orsi, 85 Filangeri.

Allenatore: Pablo Piñones-Arce

Espulsa: 93' Le Bihan (I)

Ammonite: 44' Le Bihan (I), 69' Trygvadottir (F), 90' Cortes (F)

Recuperi: 3', 6'

Arbitro: Massari Assistenti: Infante - Macchia. Quarto Ufficiale: Iorfida