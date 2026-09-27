Il presidente del CONI Luciano Buonfiglio ha replicato in una nota alle dichiarazioni odierne del numero uno della UEFA Aleksandar Ceferin, che quest'oggi alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato che "qualsiasi forma di ingerenza politica potrebbe minare la fiducia dell'Uefa e degli altri partner, il che non sarebbe nell'interesse né del calcio italiano né del torneo di Euro 2032". Questa la replica di Buonfiglio: "Condivido in pieno le parole del Presidente Aleksandar Ceferin quando afferma di augurarsi che gli organi competenti prendano al più presto una decisione conforme alle regole dell'ordinamento sportivo. Esattamente quello che ha sempre fatto il CONI nei suoi 112 anni di storia e che continuerà a fare in futuro".

"Il CONI in Italia è per legge la Confederazione delle Federazioni Sportive e come tale agisce nel suo perimetro respingendo interferenze e pressioni di alcun genere così come sancito dalla Carta Olimpica. E il presidente Ceferin lo ha già apprezzato nel 2017, a quattro anni dall'organizzazione di un Europeo in Italia, quando il CONI presieduto all'epoca da Giovanni Malagò, intervenne con un provvedimento straordinario sulla FIGC", ha aggiunto Buonfiglio.